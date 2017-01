11:47 - Forti ma fragili, le foglie di Victoria, una specie di ninfea, riescono a sorreggere il peso degli esseri umani grazie alla loro struttura anche se di per sé sono molto delicate. Al parco Shuangxi di Taipei, a Taiwan, in Cina, i visitatori ne approfittano. Bambini e donne si adagiano sulle piante e le usano a mo' di barchette per galleggiare sul laghetto.