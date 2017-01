15:38 - Milleseicento pandini in cartapesta, tanti quanti gli esemplari dell'animale rimasti sul pianeta, sono esposti all'aeroporto internazionale di Hong Kong. L'evento, che consiste nel piazzare i piccoli panda in diverse città del mondo, è stato creato dall'artista francese Paulo Grangeon in collaborazione con il Wwf e ha il fine di attirare l'attenzione sulle specie a rischio di estinzione.