Europa verde, vendite di auto elettriche raddoppiate nel 2013

18:06 - Il Vecchio Continente accelera sul fronte della mobilità sostenibile. Nel 2013 sono raddoppiate le vendite di auto elettriche rispetto al 2012, anno del loro ingresso sul mercato. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto di Transport & Environment.

Cinquantamila vetture vendute- Sulla base dei primi dati dell'Agenzia europea dell'ambiente sono stati quasi 50mila i mezzi elettrici acquistati l'anno scorso nell'Ue, circa lo 0,4% di tutte le auto vendute a livello europeo, ma che rappresenta quasi un quarto del dato a livello mondiale.



Greg Archer dell'associazione T&E commenta: "I veicoli elettrici possono giocare un ruolo importante nel passaggio a una mobilità più sostenibile e la crescita delle vendite è dovuta al bisogno dei costruttori di fare innovazione per rispondere alle regole Ue sulle emissioni di CO2".



Le auto, riferisce T&E, sono responsabili del 15% delle emissioni di CO2 europee. Le regole Ue richiedono ai costruttori di limitare il livello medio di CO2 a 130 grammi per chilometro entro il 2015 e a 95 grammi per il 2020. Secondo il rapporto, stabilire nuovi tetti per il 2025 e il 2030 assicurerà continui investimenti in tecnologie per veicoli a basse emissioni, a differenza dell'inclusione dei trasporti nel mercato europeo del carbonio (Ets), come proposto dai costruttori tedeschi.