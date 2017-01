Emissioni ridotte in allevamento grazie a un additivo nel mangime

17:12 - Flatulenze meno inquinanti per il bestiame grazie a un additivo alimentare. E' l'idea della società olandese Dsm per ridurre le emissioni di metano negli allevamenti di bovini. Dall'azienda fanno sapere di essere riusciti addirittura a tagliare la quantità di gas del 60%.

Un problema ambientale - I peti del bestiame sono una fonte di emissioni di gas serra che si disperdono nell’atmosfera con effetti inquinanti. Il nuovo additivo agisce direttamente sui batteri responsabili della produzione di metano e promette di ridurre la produzione e il rilascio di gas fino al 60%.



Perché si produce il metano - I gas rilasciati dal bestiame sono responsabili di circa il 30% delle emissioni inquinanti del settore agricolo degli Stati Uniti. La causa è da ricercare nell'azione di digestione del materiale vegetale fibroso da parte dei microbi presenti nello stomaco dei bovini. Da questo processo è prodotto il metano, gas serra 25 volte più potente rispetto al biossido di carbonio.



Servono ulteriori studi - In fase di test, l’additivo alimentare in polvere messo a punto dalla Dsm è risultato efficae. Adesso, la sfida maggiore, come ammettono in azienda, è verificare la presenza di effetti indesiderati. E' necessario superare questo step per dare il via alla commercializzazione.