Ecco la scrivania a pedali per caricare il pc

14:31 - Somiglia un po' ai vecchi banchi degli arrotini che, pedalando, azionavano la mola per affilare i coltelli, questa nuova scrivania "ciclabile". L'idea di base per "Big Rig", degli studenti newyorchesi Andy Wekin e Steve Bludd, è la stessa. Tramite il movimento, si azionano gli "arnesi" da lavoro che oggi, però, si chiamano smartphone, pc e tablet. Grazie alla forza muscolare, si risparmia in energia elettrica e, dunque, conto della bolletta.

Ginnastica da scrivania - Un modo per rendere i lavori sedentari meno da pigri e, perché no, far fare ginnastica alle casalinghe mentre preparano un frullato con un mixer. Il costo per questa "scrivania ciclabile” è di 2mila dollari a cui si aggiungono i 400 dollari del generatore che fornisce energia da 110 volt, ha due porte Usb e una presa come quella degli accendisigari delle auto.



Si riduce l'impronta ambientale - Secondo i suoi realizzatori, pedalare per produrre energia, dà una mano concreta al nostro ecosistema: "Usare la propria forza anziché attaccarsi alla rete elettrica non è solo divertente ma aiuta a capire molto sull'uso dell'energia e a ridurre la propria impronta ambientale". Però, non sarà presto nei negozi, il progetto sta cercando finanziamenti tramite Kickstarter.