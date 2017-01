10 aprile 2014 Ecco l'aereo che vola grazie al sole

Nel 2015 tenterà di fare il giro del mondo Presentato a Ginevra il Solar Impulse II. Il velivolo che non inquina e non consuma carburante prepara una nuova sfida

10:58 - Si chiama Solar Impulse II ed è la nuova versione del velivolo già progettato da Bertrand Piccard e André Borschberg e presentato a Ginevra. L'aereo vola grazie all'energia solare, non consuma carburante e non inquina. Nel 2015 l'aeroplano tenterà un giro intorno al mondo dall'Europa agli Stati Uniti. In precedenza aveva superato con successo un altro record: il primo volo notturno per un velivolo solare.