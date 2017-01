18:15 - Alcuni organismi possono ripulire la Terra fagocitando l'inquinamento. Si tratta di animali, vegetali e microrganismi che vengono utilizzati nella bioremediation, ossia nella bonifica biologica dei suoli contaminati. Sono in grado di restituire la pulizia originaria a terreni e falde acquifere violati dall'intervento dell'uomo.

I funghi Pleurotus - Ottimi sulla brace, i funghi Pleurotus hanno altre qualità oltre a quelle gastronomiche. Si "nutrono", infatti, di diesel e altri prodotti petroliferi. Il sottoprodotto risultante è anidride carbonica e acqua. Altri funghi sono in grado di decomporre sostanze chimiche come il poliuretano e molti pesticidi ed erbicidi comuni.



Pseudomonas - Lo pseudomonas è un batterio che può causare patologie nell'uomo ma è ottimo nella decomposizione dei prodotti derivati dal petrolio, dal toluene al carbazolo. Infatti è il microrganismo prevalentemente utilizzato per ripulire le perdite di petrolio.



Zucchero di canna e gamberi - Insieme, zucchero di canna e gamberi sono utilizzati per creare un substrato per le particelle di ferro, uno degli ultimi strumenti per ripulire le falde acquifere contaminate.



Felce - Alcune specie di felce sono le uniche in grado di sopravvivere in siti contaminati con livelli estremamente elevati di metalli pesanti come rame, piombo, arsenico e nichel. Gli scienziati hanno imparato a coltivarli intenzionalmente per estrarre queste sostanze inquinanti dal terreno.