Ecco i cibi che "costano" più acqua

15:05 - Quanta acqua ci vuole per...? Leggere il report della Water Footprint Network è uno shock. Una mela, la birra e la carne di maiale costano al pianeta litri e litri di oro blu. L'associazione per la tutela dell'acqua ha realizzato un vademecum facendo i conti sulle produzioni di alcuni beni di largo consumo e, quindi, sensibilizzare sul potenziale spreco di una risorsa così preziosa.

Un bicchiere di birra "costa" 74 litri d'acqua - Per produrre un chilo di orzo per la birra, vengono impiegati circa 1.420 litri di acqua, mentre per ogni litro di malto ne vengono utilizzati circa 298 litri. Calcoli alla mano, significa che un bicchiere da 250 ml di birra "costa" 74 litri di oro blu, e questa è la sua "impronta idrica".



Anche una mela ha bisogno di tantissima acqua: per crescere fino a un peso medio di 150 grammi ne consuma almeno 125 litri, mentre se è venduta in succo ne richiede 1.140 litri per ogni confezione da un litro.



Carne di maiale e tè spreconi - Su tutt'altro livello la carne di maiale, che ha un'impronta idrica di quasi 6mila litri per chilo, una quantità "cinque volte più grande di quello per i cereali e gli amidacei". Ma l'impronta idrica più alta è quella del tè, che richiede 8.860 litri d'acqua per produrne un chilo. E per ogni bustina che contiene circa 3 grammi di foglioline, sono stati consumati circa 30 litri d'acqua.



Vino e riso - Per il vino, l'impronta idrica è di 610 litri per kg: significa che un solo bicchiere costa 110 litri d'acqua. Per il riso, invece, c'è bisogno di 1.670 litri di acqua per chilogrammo per la raccolta (il cosiddetto risone), mentre dopo la lavorazione l'impronta raddoppia, arrivando a circa 2.500 litri per chilogrammo.