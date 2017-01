2 luglio 2014 E' in orbita il satellite della

15:17 - E' stato lanciato dalla base militare di Vandenberg il satellite della Nasa che monitorerà i livelli di anidride carbonica nell'atmosfera terrestre. L'Orbiting Carbon Observatory-2 (Oco-2) rimarrà a una quota di più di 700 chilometri e compirà un giro ogni 99 minuti coprendo l'intera superficie del nostro pianeta ogni 16 giorni.

Raccoglierà dati - OCO-2, grande come un frigorifero, raccoglierà 69mila misurazioni ogni orbita per un totale di 8 milioni di dati ogni ciclo completo intorno alla Terra.



Michael Freilich, direttore della divisione Scienze della Terra della Nasa, ha detto: "L'anidride carbonica nell'atmosfera gioca un ruolo fondamentale nel bilancio energetico del nostro pianeta ed è un fattore chiave nella comprensione di come il clima stia cambiando".



Dall'inizio dell'era industriale, la concentrazione di CO2 è aumentata da circa 280 parti per milione a più di 390 parti per milione e nel maggio 2013, è stato toccato, per la prima volta nella storia, il record di 400 parti per milione. Secondo i ricercatori il 20% di questo aumento si è verificato negli ultimi cinquant'anni.