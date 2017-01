9 settembre 2014 Dormire tra i rami, ecco le case

sull'albero più belle del mondo Ce n'è una a forma di sfera e una che sembra proprio un nido

15:16 - Svegliarsi al canto degli uccelli, tra i rami e le foglie. Un letto in mezzo al bosco in una casa costruita su un albero è un sogno realizzabile. Ai quattro angoli del globo ci sono diverse abitazioni di questo tipo come mostra il sito Bored Panda. Una, in Svezia, sembra proprio un nido, con i rametti affastellati a formare le pareti. In Giappone, tra i fiori di ciliegio, ce n'è una con tanto di comignolo. Una sfera perfetta in legno, una delle tante tra quelle canadesi.