Dopo i Mondiali gli stadi potrebbero diventare case per i brasiliani

15:28 - Dopo il fischio finale in Brasile, ciò che rimane sono gli stadi. Ipermoderni, green ma che rischiano di diventare delle cattedrali nel deserto. Perché non marciscano, a causa del sottoutilizzo, potrebbero essere usati come case. E andare a risolvere un altro dei problemi del Brasile, quello della povertà della popolazione che vive ai margini, nelle favelas. Un progetto di riconversione chiamato Casa Futebol è stato ideato dagli architetti dello studio 1 Week 1 Project.

Abitare allo stadio - Gli stadi sarebbero trasformati in strutture residenziali tramite unità abitative modulari. Queste potrebbero essere installate tra i piloni di calcestruzzo e accatastate nel perimetro, sfruttando uno spazio che rimarrebbe altrimenti inutilizzato. Gli architetti pensano di mantenere attiva l'originale funzione degli stadi, utilizzando parte del ricavato della vendita dei biglietti delle partite per il mantenimento delle unità residenziali.



Progetto sulla carta - La proposta consentirebbe di non sprecare gli stadi, anche nei termini dell'energia che è stata utilizzata per costruirli e di "riusarli" in maniera efficiente. Tuttavia, al momento, è un progetto sulla carta. Sono necessari degli studi di fattibilità. In particolare, occorrerà verificare la capacità strutturale degli stadi di sopportare un tale peso.