12:33 - Il ladro nero - Diabolik - diventa verde. Non un restyling puramente cromatico del personaggio inventato dalle sorelle Giussani, ma una svolta in chiave ecologica perché le sue storie d'ora in avanti saranno stampate su carta certificata Pefc su decisione dell'editore Astorina.

Cos'è il Pefc - Il sistema certificato Pefc assicura la gestione sostenibile del patrimonio boschivo e permette la più trasparente tracciabilità della materia prima, lungo tutta la filiera, dal bosco al prodotto finito.



Saranno piantati alberi - Le 450 tonnellate di carta usata per stampare il fumetto contribuiranno a ripiantare 33,28 ettari di foresta che, nel loro ciclo di vita standard, di circa 30 anni, assorbiranno 1.664 tonnellate di CO2. La certificazione Pefc della carta prodotta dalla cartiera svedese Holmen permette di garantire l'origine della materia prima e di assicurare al lettore che non sono tagliate foreste tropicali, ma che tutta la fibra vergine deriva da foreste del Nord Europa.



Altri esempi virtuosi nel mondo delle strisce - Non è la prima volta che un editore di fumetti decide di stampare su carta certificata Pefc. Già in passato, analoga scelta fu fatta dalla Disney con il settimanale Topolino e tutte le altre pubblicazioni e dal gruppo Bonelli per le avventure di tutti i suoi storici personaggi (tra cui Tex Willer, Dylan Dog, Zagor, Martin Mystère).