Deforestazione, in Italia sì al divieto di importazione di legno illegale

18:38 - Mai più legno illegale nei nostri confini. L'Italia ha recepito la disciplina europea e il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo del ministero delle Politiche agricole sul divieto di importazione di legno tagliato illegalmente. Non entreranno più nel nostro Paese tronchi prelevati e commercializzati in maniera incontrollata violando le leggi, tra le cause principali della distruzione delle foreste.

Il legno di guerra - Il legno illegale può essere anche conflict timber (legno di guerra) ossia proveniente da operazioni legate a conflitti armati alimentati o finanziati con lo sfruttamento delle foreste e il commercio di legname, sia nel caso di conflitti emersi per il controllo dei questa risorsa.



Martina: "Al via il controllo" - Il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, ha dichiarato: "Abbiamo finalmente colmato un vuoto legislativo che durava da troppo tempo. Ora, dopo aver effettuato il necessario passaggio parlamentare, entriamo nella fase operativa. Il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individuato come Autorità nazionale competente, si avvarrà del Corpo forestale dello Stato e sono sicuro che saprà rispondere al compito con alta professionalità e con il valore già dimostrato sul campo. Per rendere più efficaci i controlli e più trasparenti i passaggi commerciali creiamo un registro degli operatori e fissiamo delle dure sanzioni penali e amministrative. Dobbiamo arginare un fenomeno che impatta negativamente sull’ambiente e sulla nostra economia".



Coinvolte anche associazioni ambientaliste - Il decreto legislativo approvato oggi stabilisce inoltre una stretta collaborazione del Mipaaf con il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, presso il quale verrà istituito un organismo di consultazione permanente, la Consulta Flegt (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) e Timber Regulation. Saranno coinvolte anche le categorie di settore e le associazioni ambientaliste.