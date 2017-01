16 aprile 2014 Dare la vita per difendere l'ambiente:

09:12 - I dati diffusi da Global Witness sono impressionanti. Tra il 2002 e il 2013, in tutto il mondo sono morti oltre 900 ambientalisti, o comunque persone che si sono opposte a deforestazione, occupazione di terreni per lo sfruttamento di dighe o miniere, inquinamenti vari. La difesa dell'ambiente ha avuto un prezzo carissimo per centinaia di attivisti. Il Brasile e i Paesi del Sud America sono quelli dove rischia di più.

Numeri in crescita - I numeri dello studio Deadly Environment, riportati dal Guardian, spiegano bene questa tragedia, un fenomeno che cresce di anno in anno. Nel 2012 sono stati registrati 147 decessi nel mondo, contro i 51 del 2002. Tra il 2002 e il 2013, almeno 908 attivisti sono stati uccisi in 35 Paesi. Per queste morti, sono state inflitte solo 10 condanne. Senza contare le 17 sparizioni avvenute in zone "calde" del pianeta.



Proteste fatali - Il tasso di mortalità ha avuto l'incremento maggiore a partire dal 2009; la tendenza quindi non diminuisce, anzi. Il rapporto dice che "molte uccisioni sono avvenute tra persone normali, che si sono opposte ad accaparramento di terre, a operazioni di estrazione e di commercio del legname, spesso costrette ad abbandonare le loro case, gravemente minacciate dalla devastazione ambientale". Altri sono morti protestando contro dighe idroelettriche, inquinamento e conservazione della fauna selvatica.



Brasile, dove si muore di più - Le morti si verificano nei Paesi del Terzo mondo, come Repubblica Centrafricana, Zimbabwe e Myanmar. La nazione più pericolosa in questo senso però è in piena fase di sviluppo economico: il Brasile. Il Paese è il più mortale del mondo per le comunità che difendono le risorse naturali, con 448 morti tra il 2002 e il 2013. Il Sud America in generale è la zona più pericolosa, con l'80 per cento del totale dei decessi. Nello stesso periodo, 109 morti in Honduras e 58 in Perù. In Asia, 67 morti nelle Filippine e 16 in Thailandia.



Legname e palme africane - In assoluto, le aree dove si muore di più sono quelle dell'Amazzonia, a causa del legname. Ne fanno le spese coltivatori ed allevatori. In Honduras invece 93 contadini della regione del Bajo Aguan sono stati assassinati durante conflitti per l'occupazione di territori, tra il 2010 e il 2011. Le piantagioni di palme africane sono in espansione e per allargare le coltivazioni sono state occupate zone prima abitate.