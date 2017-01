22 aprile 2014 Dalla Francia la casa con il tetto in erba: favorisce l'isolamento termico L'abitazione è quasi totalmente "vegetale", realizzata per adattarsi al corso

delle stagioni e mantenere condizioni interne ideali a basso consumo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:20 - Pareti in legno, ricoperte d'erba e altri vegetali e dotate di un sistema di irrigazione automatico, che offrono un isolamento termico costante. La Maison Vague è un progetto del designer francese Patrick Nadeau , commissionato dal comune di Reims. L'obiettivo della casa onda è quello di garantire performance climatiche a basso consumo, grazie alla capacità dell'abitazione di adattarsi al susseguirsi delle stagioni.



Erbe e graminacee - Nadeau ha concepito questa casa per garantire protezione dal freddo in inverno e dal caldo nei mesi estivi, tramite un incrocio di botanica e architettura al servizio della sostenibilità. Il tetto della Maison Vague è un manto di erbe e graminacee, scelte in base alle loro caratteristiche di adattamento, resistenza e mantenimento. All'esterno, un sistema automatico assicura l'irrigazione dei vegetali. L'abitazione cambia letteralmente aspetto con il passare delle stagioni ed è quasi un essere vivente. Le facciate sono doppi muri, in polibicarbonato all'esterno e in legno e vetro all'interno. Solo le fondamenta sono in cemento.



Riscaldamento e refrigerio - La vegetazione che riveste il tetto della casa onda, com'è stata ribattezzata, garantisce un isolamento termico a impatto zero. Le erbe che fanno da "involucro" non sono quindi solo ornamentali, ma permettono di avere riscaldamento e refrigerio. In inverno, dicono i responsabili è sufficiente una piccola stufa per scaldare tutto l'ambiente. L'amministrazione della città della Champagne-Ardenne vorrebbe realizzare una serie di case popolari in questo stile.