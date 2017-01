Da New York a Roma, ecco leimmagini della marcia per il clima

16:32 - Ai quattro angoli della terra, tutti in strada contro il global warming. Prima del vertice sul clima convocato da Ban Ki-moon nella sede dell'Onu, la gente è scesa in piazza per il pianeta. Alla manifestazione principale di New York, che con i suoi 300mila partecipanti è stata la più grande contro il cambiamento climatico, hanno fatto eco sit-in in tutto il mondo da Parigi al Belgio, dall'Australia a Roma. Nella capitale italiana i manifestanti si sono riuniti in bici davanti al Colosseo, ha partecipato anche la presidente della Camera Laura Boldrini.

Autorità e vip - Il ministro dell'ambiente italiano, Gian Luca Galletti, invece, ha partecipato alla Climate March di New York, visto che il 23 settembre prenderà parte al convegno dell'Onu sul clima. Anche Ban Ki-moon ha preso parte all'evento. Tra le presenze di prestigio, pure l'attore Leonardo Di Caprio.



Costumi e colori - Facce disegnate, attivisti vestiti da ghiacciaio, da orsi polari o da pesce pagliaccio nelle coloratissime iniziative nel mondo. A Roma hanno partecipato tutte le associazioni ambientaliste e sono stati lanciati palloncini verdi di fronte al Colosseo.