Cresce il riciclo di acciaio in ItaliaRaccolto il peso di 23 portaerei

09:14 - Scatolette per alimenti, bombolette aerosol, grandi fusti industriali, tappi corona e imballaggi. L'acciaio è il materiale più riciclato in Europa e in Italia il suo riutilizzo continua a crescere. Nel nostro Paese, il peso di acciaio raccolto nel 2013 equivale a quello di 23 portaerei "Giuseppe Garibaldi", della marina militare. In totale, in Italia è stato riciclato il 73 per cento dell'acciaio immesso al consumo, un totale di circa 320mila tonnellate. In questo modo, calano le emissioni inquinanti nell'atmosfera.

Migliora la raccolta al Centro e al Sud - I dati sono stati comunicati da Ricrea, consorzio nazionale per la raccolta e il riciclo degli imballaggi in acciaio. In Italia il riciclo di questo materiale supera così la soglia del 70 per cento, sulla scia dei dati continentali. Le tonnellate di rifiuti d'imballaggio raccolte sono state 368.575; segnali positivi sulla raccolta nel Centro Italia (+21 per cento) e nel Sud (+17). La quota pro capite, a livello nazionale, di imballaggi in acciaio raccolti in un anno è stata in media di 3,32 chili per abitante.



Meno inquinamento nell'aria - Il peso complessivo dell'acciaio riciclato equivale a quello di 23 portaerei, oppure 4.600 locomotive ferroviarie. "Questi risultati sono frutto di una più forte presenza in tutta la filiera, con l'obiettivo di promuovere e agevolare la raccolta e il riciclo degli imballaggi in acciaio. A cominciare dal supporto ai Comuni per diffondere a livello locale una corretta educazione ambientale", dicono i responsabili di Ricrea. A beneficiarne è anche l'ambiente, con un risparmio diretto di 608.439 tonnellate di minerali di ferro e di 192.138 tonnellate di carbone, oltre a 573.213 tonnellate di CO2.