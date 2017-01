Consumi domestici, i 10 consigli per una casa sostenibile e anti sprechi

Decalogo anti sprechi - Per risparmiare denaro e consumi sono sufficienti dieci piccoli "trucchi". Una casa green e a basso consumo è possibile.



1. Isolare le finestre. Con un corretto isolamento, l'ambiente interno può trattenere la maggior parte delle fonti di calore naturali, come la luce del sole. I vantaggi ricadono sulla bolletta. Per isolare una finestra si può utilizzare un coperchio di plastica fai da te, o semplicemente un paraspifferi per la parte inferiore, per tenere fuori l'aria fredda.



2. Occhio al freezer. Il freezer consuma energia, che deve essere dispersa il meno possibile durante l'apertura. Non lasciare lo sportello aperto più a lungo del necessario e ottimizzare gli spazi. Non conservare troppi cibi nei vani, per non aumentare il fabbisogno energetico elettrico; distanziare i prodotti e inserire tra le confezioni giornali o borse di ghiaccio.



3. Lavare i vestiti in acqua fredda. Utilizzare acqua fredda, per quanto possibile, per ridurre l'energia necessaria a riscaldare l'acqua. Inoltre, esistono sempre le lavanderie a gettoni e altri servizi.



4. Come usare l'asciugatore. Togliere sempre la garza, per non compromettere l'efficacia del calore. Dopo il lavaggio, aprire e stendere i vestiti, per rendere l'asciugatura più veloce.



5. Conservare frutta e verdura senza la plastica. Molti frutti e verdure non necessitano di essere messi in frigo e di essere riposti in contenitori di plastica. Melanzane, cipolle, pomodori e avocado si possono semplicemente lasciare su un tavolo. Asparagi e sedano possono anche rimanere fuori dal frigo, inseriti in ciotole di acqua poco profonde. La rucola può essere avvolta in un asciugamano asciutto, così come le barbabietole in un panno umido.



6. Acquistare oggetti riutilizzabili. Fare scorta di sacchetti della spesa riutilizzabili e tovaglioli di stoffa, che possono essere lavati e usati nuovamente, a differenza di quelli di carta.



7. Illuminare con lampadine fluorescenti compatte. Le lampade CFL (Compact fluorescent lamp) consumano il 75 per cento in meno rispetto a quelle tradizionali.



8. Regolare il termostato. Abbassare il termostato di 5 gradi per otto ore al giorno può portare ad un risparmio annuo sulla bolletta compreso tra il 5 e il 15 per cento.



9. Usare coperchi su pentole e padelle. I coperchi intrappolano il calore, riducendo la quantità di tempo necessario per cucinare.



10. Spegnere la ciabatta elettrica. Disattivare la ciabatta quando si esce o si va a dormire, per non sprecare corrente. Esistono poi molti "dispositivi vampiro", cioè apparecchi che consumano anche quando sono spenti. Televisori, telefoni cordless e consolle. Se possibile, sarebbe utile collegare tutto ad una ciabatta, per spegnere contemporaneamente i vari strumenti.