Come tagliare la bolletta energetica? Basta ospitare un robot

12:54 - La cura "dimagrante" per la bolletta la prescrive il robot. L'androide si chiama Biro, è alto solo 35 centimetri e può aiutare a far risparmiare sui consumi energetici. Basta ospitarlo in famiglia per un mese per fargli compiere una diagnosi per individuare l'origine degli sprechi e le contromisure da attuare.

Com'è fatto - Biro ha piccoli pannelli fotovoltaici sulle spalle, con una scheda interna su cui sono conteggiati i consumi pregressi della famiglia. Grazie ai raggi infrarossi negli “occhi” studia per 30 giorni il volume dei dati della casa. Un'analisi dettagliata: dall'accensione e spegnimento delle luci alla frequenza, dall'analisi dei dati relativi all'assorbimento energetico degli elettrodomestici alla dispersione di calore. Alla fine si avrà a disposizione una mappa energetica completa della casa.



"Fotografia" energetica - Marco Santarelli - che ha lavorato al robot con un team dell'Università di Chieti, del Cnr e dell'istituto di ricerca e sviluppo Network – spiega: ''Il robot fa una fotografia energetica dell'appartamento. Una diagnosi con l'obiettivo di capire in che modo è utilizzata l'energia, per individuare eventuali cause di sprechi e indicare quali interventi si possono attuare sia per valutare la fattibilità tecnica sia per quella economica delle azioni proposte, prevenendo gli atteggiamenti errati. Si tratta di un ospite prezioso basti pensare che la bolletta media della famiglia italiana potrebbe passare da 580 euro l'anno a 400, con un risparmio secco di 180 euro''.