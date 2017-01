30 maggio 2014 Come abitare in un cassonetto per ridurre

i consumi: vita stretta ma ecosostenibile Un docente universitario americano ha deciso di trasformare un cassone per

12:04 - Muoversi in una manciata di metri quadri, utilizzare i bagni dell'università e dormire in un sacco a pelo. E' la vita del docente universitario americano Jeff Wilson, soprannominato prof spazzatura dai suoi studenti. Jeff infatti ha deciso di lasciare casa e trasferirsi in un cassonetto, arredato come una normale abitazione. In questo modo, vuole dimostrare come sia possibile vivere consumando e inquinando il meno possibile. C'è da arrangiarsi, ma il Dumpster project va avanti.

Niente comodità - Il professor Wilson insegna scienze ambientali all'università di Austin, in Texas, e ormai da alcuni mesi si è trasferito in un comune cassone dei rifiuti, posizionato vicino alla facoltà dove lavora. Qui prof spazzatura ha dovuto rinunciare a diverse comodità domestiche, adattandosi a spazi angusti e privi, per esempio, di acqua corrente.



Tre fasi per abituarsi - Jeff ha suddiviso il suo stile di vita in tre fasi: prima di tutto, imparare a vivere come in un campeggio. Il docente texano dorme in un sacco a pelo, urina nelle bottiglie, usa i bagni dell'università, raccoglie acqua potabile in giro per la città. La seconda fase è quella di aggiungere man mano dispositivi tecnologici come una lavatrice e un televisore, alimentati con generatori controllati dagli studenti, che ne monitorano il consumo. La terza fase è quella che prevede l'inserimento del cassonetto nel contesto urbano, grazie alla collaborazione di alcuni designer.



Analisi e riduzione dei consumi - Il professore si è lanciato in questa iniziativa dopo aver analizzato i consumi e i livelli d'inquinamento prodotti da una casa media negli Usa. Innanzitutto, il suolo: un cassonetto occupa appena 3 metri quadrati, una casa di nuova costruzione 230. Un'abitazione consuma migliaia di kilowattora all'anno, contro gli zero di un container. Anche i rifiuti diminuiscono, rispetto ai 2 chili medi giornalieri di una casa tradizionale. Infine l'acqua, centinaia di litri consumati in una villa diventano al massimo 15 al giorno per il cassonetto.