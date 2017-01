10 luglio 2014 Clima caldo, capelli rossi e occhi

azzurri a rischio di estinzione Potremmo non vedere mai più iridi come quelle di

Eva Riccobono e chiome alla Nicole Kidman

12:41 - Che mondo sarebbe senza gli occhi azzurri di Brad Pitt o la chioma fulva di Julia Roberts? Sicuramente meno affascinante. Sul banco degli imputati, anche in questo caso, c'è il surriscaldamento climatico. Sì, perché se non la smettiamo di inquinare, i capelli rossi e gli occhi azzurri potrebbero scomparire dalla faccia della terra, nelle foto della gallery solo qualche esempio di cosa rischiamo di perdere. A lanciare l'allarme è una società scozzese che si occupa di analisi genetiche, la Scotlands Dna.

Una grossa perdita - Secondo una ricerca, se la Scozia diventerà più calda e soleggiata questi tratti genetici potrebbero estinguersi. I ricercatori ipotizzano, infatti, che il gene dei capelli rossi si è evoluto grazie ai cieli nuvolosi e alla mancanza di luce solare per sopperire alla carenza di vitamina D. Quasi il 13 per cento delle persone residenti in Scozia ha i capelli rossi, mentre nel Regno Unito e in Irlanda il numero dei "rossi" è di circa 20 milioni.



Alistair Moffat, amministratore delegato di ScotlandsDNA, ha affermato: "Pensiamo che i capelli rossi in Scozia, Irlanda e nell'Inghilterra del Nord siano il risultato di un adattamento al clima. Se il clima sta cambiando allora questo influenzerà il gene".