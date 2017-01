1 aprile 2014 Cina, nuovo rimedio contro lo smog:

L'inquinamento è la grande piaga del paese più popoloso al mondo: solo 3 città su 74 non superano il livello di allerta

12:59 - Lo smog è la grande piaga della Cina moderna, dove le città sono avvolte costantemente da un'aria irrespirabile e dannosa per la salute. Per provare ad alleviare il fenomeno, in diverse località sono state installate delle stazioni di aria fresca contenuta in speciali sacchi dove i visitatori, tramite una maschera di ossigeno, possono inalare l'aria purissima che proviene dall montagne Laojun, nella contea di Luanchuan.

Aria fresca anche in lattina e bottiglia - Non sanno più cosa inventarsi in Cina per combattere l'inquinamento, il più grave problema ambientale dello stato asiatico, visto che solo 3 città su 74 hanno valori nella norma. Questa iniziativa dell'aria di montagna contenuta in speciali sacchi e fatta inalare tramite maschere d'ossigeno è solo l'ultima trovata in fatto di battaglia 'fai da te' allo smog. A febbraio dell'anno scorso uno degli uomini più ricchi di Cina aveva distribuito gratuitamente per le strade di Pechino lattine di aria fresca, ai gusti “Tibet incontaminato” e “Taiwan post-industriale”, arrivando a vendere 10 milioni di pezzi in 10 giorni. Ancora prima l'aria fresca era stata anche commercializzata in bottiglia e venduta all'equivalente di 50 centesimi di euro.