12:20 - La baia della città costiera di Qingdao, nella Cina Orientale, è invasa dalle alghe. L'enteromorpha prolifera, questo il nome del vegetale, è cresciuto rapidamente a causa dell'eutrofizzazione causata da fertilizzanti, alcuni tipi di detersivo, scarichi civili e industriali. Questo tipo di inquinamento, che porta a un'eccessiva proliferazione delle alghe, causa il degrado dell'ambiente divenuto asfittico.

Rischio di morte per i pesci - La proliferazione di alghe determina una maggiore attività batterica. In questo modo aumenta il consumo globale di ossigeno, e la mancanza di quest'ultimo provoca alla lunga la morte dei pesci.



Situazione aggravata dalla corrente - A Qingdao, il fenomeno è stato accentuato dalle temperature calde seguite all'arrivo di una corrente oceanica che ha colpito la linea di costa della provincia per settimane, con danni a turismo e all'acquicoltura.