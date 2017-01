28 aprile 2014 Chernobyl, un arco gigante sul reattore

Chernobyl, un arco gigante sul reattore

è in costruzione sui resti della centrale: l'obiettivo è di assorbire le emissioni Tweet google 0 Invia ad un amico

09:36 - Un arco da 32mila tonnellate di acciaio e calcestruzzo per intrappolare le polveri radioattive che ancora oggi fuoriescono da un reattore dalla centrale di Chernobyl. Una struttura gigantesca, che potrebbe contenere la Statua dell Libertà, sta prendendo forma sull'impianto nucleare in Ucraina; l'obiettivo dei progettisti è quello di intrappolare le emissioni nocive causate dall'incidente del 26 aprile 1986.

Anti radiazioni - L'arco protettivo è in fase di costruzione, ma i numeri del progetto sono già stati resi noti. Il "rifugio radioattivo" sarà alto 105 metri, largo 257, per 32mila tonnellate di acciaio e calcestruzzo. Una struttura imponente, che servirà a mettere in sicurezza la zona della centrale sovietica, sventrata dall'incidente del 1986. Le protezioni costruite dopo il disastro infatti sono logore e ormai insufficienti a garantire la copertura di un reattore danneggiato, quello dell'area 4. L'arco fornirà protezione almeno per i prossimi cento anni, quando i livelli di radioattività del materiale saranno diminuiti. Un particolare rivestimento anti ruggine impedirà alla protezione un logorio anticipato della schermatura.



Entro il 2017 - L'impianto rilascia tuttora quantità preoccupanti di sostanze radioattive, l'arco sarà quindi una barriera che intrappolerà polveri e radiazioni per evitare contaminazioni atmosferiche. I lavori, affidati alla società francese Novarka, saranno completati entro il 2017, in due fasi (la prima terminerà nel 2014). "E' una struttura incredibile, non si può paragona a niente altro", dicono i responsabili. Le misure sono monstre: all'interno si potrebbe custodire addirittura la Statua della Libertà. Anche i costi di realizzazione sono da record, riporta il New York Times: 1,5 miliardi di dollari, finanziati da un gruppo di 30 nazioni europee e non.