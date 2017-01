Campagna green: extravergine a chi consegna l'olio esausto

12:35 - Per incentivare la raccolta dell'olio esausto nel comune di Casal Velino, in provincia di Salerno, si è pensato di dare in cambio olio extravergine d'oliva. L'iniziativa mira a ridurre lo scarto che, se disperso nell'ambiente, causa notevoli danni all'ecosistema. Tra l'altro, gli oli esausti possono essere usati anche per produrre energia a seguito di opportuni trattamenti.

Olio buono al posto del "cattivo" - Nel piccolo centro del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, consegnando venti litri di olio esausto si riceverà in regalo un litro di olio di oliva extravergine Dop, di produzione locale. Per le utenze domestiche, sarà possibile anche consegnare dieci litri di olio esausto, in cambio di mezzo litro di olio extravergine. L'iniziativa durerà un anno, fino ad aprile del 2015.