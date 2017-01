Cambogia, carbonella dai gusci del cocco per salvare le foreste

13:40 - Per evitare l'uso del legno nella produzione della carbonella, usata quotidianamente in Cambogia per cucinare, la Sustainable green fuel enterprise (Sgfe) si servirà del riciclo dei gusci delle noci di cocco. L'azienda locale, guidata dall'ingegnere italiano Carlo Figà-Talamanca, vuole contribuire così a porre un freno deforestazione che colpisce la nazione del Sud-est asiatico. L'idea è stata inserita tra le 10 finaliste degli Ashden Awards 2014, premio riservato alle soluzioni energetiche sostenibili per i Paesi in via di sviluppo.

Alternativa green - Attualmente la maggior parte dei cambogiani cuoce bruciando legname, pratica che contribuisce all'inquinamento atmosferico e alimenta la crescente deforestazione.



Solo nella capitale Phnom Penh ogni anno vengono utilizzate oltre 100mila tonnellate di carbonella, per la maggior parte proveniente dal disboscamento illegale. La carbonella "verde" della Sgfe, oltre a risparmiare gli alberi, produce meno fumo e scintille e dura più a lungo, dalle 5 alle 6 ore.



Figà-Talamanca ha dichiarato: "Abbiamo sempre creduto nella nostra missione di proporre un'alternativa di alta qualità alla carbonella tradizionale, e quindi di ridurre la deforestazione. Essere finalisti agli Ashden Awards ci dice che stiamo andando nella giusta direzione".