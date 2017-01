Brasile, i rifiuti dei Mondiali diventano biometano

13:22 - I rifiuti organici prodotti durante i Mondiali di calcio saranno usati per la produzione di biometano a Porto Alegre. Il combustibile servirà per alimentare il camion destinato alla raccolta dei rifiuti. Il progetto è stato realizzato da Sulgàs, l'azienda statale che si occupa della vendita di metano in Brasile, in collaborazione con il Dipartimento municipale di pulizia urbana della città.

Il cerchio si chiude - Roberto Tejada, amministratore delegato di Sulgàs, ha detto che il progetto "completa il circolo del riciclo, dal momento che il biometano prodotto è utilizzato da un veicolo destinato alla raccolta dei rifiuti, veicolo che è quindi alimentato dall'energia ricavata dai rifiuti stessi".



Vantaggi anche economici - Il presidente di Federmetano, Dante Natali, ha dichiarato: "In tutto il mondo c'è un grande interesse per l'uso come carburante di biometano, per motivi sia ambientali sia economici. Alle emissioni ridotte, infatti, l'uso di biometano può abbinare un sostanziale risparmio nella spesa per il carburante".