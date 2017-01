28 luglio 2014 Bottiglie e tappi non si buttano

17:29 - Basta qualche accorgimento per far diventare le bottiglie di plastica e i tappi in accessori green. Possono diventare degli originali porta-piante, lampadari dall'effetto scenografico o comporre una tettoia per riparare l'auto dai raggi del sole. Ecco le venti idee per regalare loro una nuova vita.

Le venti idee green - Ecco allora in cosa si possono trasformare le bottiglie con un po' di tempo, manualità e creatività.

1. Giardino verticale. Basta incidere le bottiglie, inserire un po' di terriccio e piantare i semi.

2. Lampadario scenografico. Si devono tagliare, i fondi, montarli ad hoc ed ecco un lampadario di garnde impatto.

3. Mosaico coi tappi. Giocando coi colori e con le dimensioni dei tappi, si possono cambiare i connotati a un muro grigio.

4. Lampada di cucchiaini. Anche qui è necessario un alvoro di ritaglio, poi si incollano le parti dei cucchiaini sul una grande bottiglia e... voilà.

5. Portagioielli. Bisogna utilizzare i fondi delle botttiglie fare un buco al centro, e "infilzarle" con un bastoncino di metallo.

6. Stampino per fiori di ciliegio. Basta pigiare il fondo di una bottiglia sulla vernice per stampigliare sulla carta dei "fiori".

7. Tettoia per il parcheggio. Legando tra di loro le bottiglie e appendendole a una strutture si può creare questo riparo per l'automobile.

8. Abat-jour a forma di bouquet. I fondi di bottiglia montati a mo' di sfera sembrano i fiori di un bouquet.

9. Porta-piante da appendere. Basta ritagliare le bottiglie della forma preferita, usare un po' di vernice e il gioco è fatto. Nell'illustrazione ci sono dei manga ma ci si può sbizzarrire con la fantasia e creare le decorazioni più adatte al proprio appartamento.

10. Vaso. Con un delicato lavoro di intaglio, sconsigliato ai più piccoli, si può trovare una location originale per i propri fiori.

11. Portamonete. I fondi delle bottiglie con un po' di colla e una zip diventano un portamonete che è un pezzo unico.

12. Chandelier sofisticato. I fondi di bottiglia possono essere articolati in modo da riflettere la luce con l'effetto del cristallo (o quasi).

13. Barchetta. I più temerari e dotati nella progettazione possono divertirsi a costruire una piccola imbarcazione.

14. Organizer per matite colorate. Un semplice ritaglio per dare ordine alle matite o ai giochini dei più piccoli.

15. Pouf. Le bottiglie, legate tra loro, costituiscono l'impalcatura di un pouf da rivestire con la stoffa preferita.

16. Tenda. Appesi a un filo, i fondi di bottiglia possono creare una tendina.

17. Decorazione per l'esterno di una baita. Con molta pazienza, i tappi di bottiglia possono decorare interamente il perimetro di una casa di legno.

18. Mangiatoia per uccelli. Basta inserire il magime e creare buchini e appoggi per i volatili.

19. Decorazioni per la tavola. Con un po' di fantasia si possono creare segnaposto o portatovaglioli

20. Una scopa. Qualche incisione, un bastone e la scopa è pronta.