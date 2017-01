21 febbraio 2014 Boschi italiani ripopolati da orsi, lupi e linci Il ritorno di queste specie non deve allarmare, secondo il Corpo forestale dello Stato, perché la loro assenza sbilancia la catena alimentare Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:48 - I boschi italiani si stanno ripopolando di animali selvatici come l'orso, il lupo e la lince. Ma il ritorno di queste specie, scacciate dai loro habitat secoli fa, secondo il Corpo forestale dello Stato (Cfs) "farà discutere nonostante questi animali occupino un posto di rilievo non solo nell'habitat naturale, ma anche nell'attività condotta dal Cfs per la tutela della biodiversità".

I grandi carnivori servono - Luigi Boitani, professore Ordinario dell'Università "La Sapienza" di Roma, afferma: "Ogni specie ha un ruolo ben preciso. Negli anni la scomparsa dei grandi carnivori ha portato a uno sbilanciamento della catena alimentare. E' un risultato importante il ritorno di specie selvatiche come la lince, con pochi esemplari a Tarvisio e in Piemonte. Stesso discorso vale per l'orso con le sue comunità in Abruzzo e in Trentino e per il lupo, che popola molte aree del nostro Paese dalla Calabria fino al Piemonte".



Evitare il predominio tra uomo e animali - Cesare Patrone, Capo del Cfs, spiega: "Per la prima volta, dopo molto tempo, siamo chiamati a studiare gli effetti di una parziale ricolonizzazione animale e vegetale in relazione alla presenza umana. Stavolta però disponiamo di tutti gli strumenti scientifici e culturali necessari per evitare il predominio dell'uomo a discapito degli animali o viceversa".



Specie meno note ancora a rischio - Francesco Petretti, biologo e direttore scientifico della rivista Silvae.it, aggiunge: "Rispetto a molti altri Paesi l'Italia va in controtendenza, con un incremento degli animali, mai verificatosi negli ultimi cento anni. In particolare è la grande fauna che cresce di numero. Ma non tutti gli esseri viventi sono uguali. Ci sono specie che hanno esigenze diverse rispetto a orsi, lupi, avvoltoi come per esempio il piviere tortolino, la salamandra o il proteo: quest'ultime, che hanno meno impatto mediatico, rischiano l'estinzione".