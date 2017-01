Bibione, non solo bandiera blu: è la prima spiaggia no smoking in Italia

10:20 - Dopo aver conquistato la prestigiosa bandiera blu, ora Bibione (Venezia) diventa la prima spiaggia smoke free d'Italia. Dopo tre anni di sperimentazione, questa estate, infatti, prenderà il via il progetto "Respira il Mare": dalla prima fila di ombrelloni e fino alla riva del mare non sarà più possibile fumare. Un'iniziativa per combattere la piaga dei mozziconi di sigaretta, che rappresentano il 27% dei rifiuti totali.

Chi proprio non ce la fa a rinunciare alla "bionda", potrà fumare solo sotto l'ombrellone.



"Una scelta a favore dell'ambiente" - "Non si tratta assolutamente di un progetto contro i fumatori - ha dichiarato il sindaco di San Michele al Tagliamento (di cui Bibione è una frazione) Pasqualino Codognotto -, ma una scelta in favore dell'ambiente, dei tantissimi bambini che da sempre giocano con la sabbia in riva al mare e degli amanti delle lunghe passeggiate ossigenanti". "Bibione - ha sottolineato Vania Prataviera, presidente di Bibione Spiaggia - è una località con una spiaggia meravigliosa e una natura di grande pregio che meritano di essere tutelate, anche con decisioni inusuali. Non siamo proibizionisti, chiediamo solo di aiutarci a far stare bene tutti i nostri ospiti, con un gesto di attenzione che, siamo certi, gratificherà anche coloro che fumano".



Più posacere in spiaggia - Specifiche azioni di sensibilizzazione sono state attivate da Bibione Spiaggia che ha provveduto a realizzare materiale informativo, aumentare il numero dei posacenere da collocare lungo la spiaggia, posizionare un cartello che indica l’inizio della no smoking area, installare contenitori trasparenti per la raccolta dei mozziconi da parte di bagnini e turisti.