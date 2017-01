19 agosto 2014 Barack Obama si muove green

e va in bici con tutta la famiglia Il presidente degli Stati Uniti sceglie il mezzo più ecologico Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:23 - Barack Obama dà il buon esempio e quando c'è da spostarsi sceglie la bici. Pedala insieme a Michelle, alla figlia Malia e a uno stuolo di guardie del corpo durante le vacanze a Martha's Vineyard. Una scelta personale, certo, ma che vista la sua carica e il suo carisma potrebbe spingere i suoi concittadini a una mobilità più ecologica. Del resto sua moglie, con l'orto alla Casa Bianca, è riuscita a rendere glamour anche sporcarsi le mani di terra.

Bici, roba da presidenti - Barack non è il primo capo di Stato a scegliere le due ruote. Lo ha fatto anche il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Anche se né per fare attività fisica né per finalità ambientali, bensì per far capire ai suoi connazionali che i sussidi pubblici che calmierano i prezzi dei carburanti sono insostenibili per il governo.



La passione di Matteo Renzi per le due ruote è cosa nota. Tanto da renderlo oggetto di parodie che sono diventate virali sui social network.