Altro che decrescita, la lotta alla CO2 dà lo sprint all'economia

12:24 - Le azioni mirate a ridurre le emissioni e a dire addio al carbone per contrastare il riscaldamento climatico non frenano la crescita economica ma la sostengono. La spinta propulsiva del verde è documentata nel rapporto New Climate Economy stilato dalla Global Commission on the Economy and Climate, la commissione globale indipendente sul clima e l'economia guidata dall'ex presidente messicano Felipe Calderon e composta da ex capi di governo, ministri delle finanze e leader economici.

Più lavoro, più salute e più produttività - Nei prossimi quindici anni saranno investiti circa 90mila miliardi di dollari, a livello globale, in infrastrutture cittadine, agricoltura e sistemi energetici.



Gli esperti sottolineano: "Il mondo ha l'opportunità senza precedenti di guidare gli investimenti verso una crescita a basso tenore di carbonio, portando molteplici vantaggi in termini di posti di lavoro, salute, produttività aziendale e qualità della vita".



Città, terreni ed energia - Le aree con le opportunità maggiori sono tre: città, uso dei terreni ed energia. Costruire città collegate meglio, più compatte e basate sui mezzi di trasporto pubblico può portare risparmi per 3mila miliardi di dollari.



Ripristinare il 12% dei terreni degradati nel mondo consentirebbe di alimentare altri 200 milioni di persone e aumenterebbe il reddito degli agricoltori di 40 miliardi di dollari all'anno.



Eliminare gradualmente i 600 miliardi di sussidi per i combustibili fossili (a fronte di 100 miliardi sulle rinnovabili) aiuterebbe a migliorare l'efficienza energetica e libererebbe risorse da destinare alla riduzione della povertà.



Due piccioni con una fava - Calderon afferma: "La scelta tra la lotta al cambiamento climatico e la crescita economica è un falso dilemma. Questo rapporto invia un chiaro messaggio ai leader di governo e del settore privato, cioè che possiamo migliorare l'economia e affrontare il cambiamento climatico allo stesso tempo".