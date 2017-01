7 maggio 2014 Alle Canarie la prima isola al mondo

15:04 - Acqua e vento saranno le uniche fonti di energia per El Hierro, l'isola di minori dimensioni delle Canarie. Una piccoletta che si emanciperà presto da una delle schiavitù che imprigiona anche i giganti dell'economia: quella dal petrolio. Grazie a un mix di rinnovabili, l'isoletta spagnola diventerà presto autosufficiente la sua energia sarà ricavata al 100% da rinnovabili. E sarà la prima al mondo.

Nessuna connessione a reti esterne - Sulla punta nord orientale dell'isola dell'Oceano Atlantico, vicino alla capitale Valverde, sono attualmente in costruzione cinque turbine eoliche per una capacità totale di 11,5 Megawatt, potenza più che sufficiente per soddisfare la domanda energetica dei circa 10mila abitanti.



Gli esperti affermano che El Hierro sarà la prima isola al mondo a garantire una fornitura costante di energia elettrica combinando l'energia eolica e idroelettrica senza alcuna connessione a rete elettriche esterne.



A prescindere dal vento - L'energia in eccesso prodotta dalle turbine eoliche verrà utilizzata per pompare acqua fresca da un serbatoio vicino al porto a uno più grande situato vicino al cratere vulcanico. In caso di poco o insufficiente vento, l'acqua sarà convogliata poi verso il serbatoio inferiore attraverso le turbine per generare a sua volta elettricità.



Petrolio maramao - Secondo i funzionari, il nuovo impianto fornirà il 50 per cento della domanda di energia elettrica dell'isola nel momento dell'inaugurazione, per poi salire al 100 per cento nei mesi successivi. Il progetto pionieristico permetterà di ridurre le emissioni di CO2 di 18.700 tonnellate all'anno, eliminando il consumo annuale dell'isola di 40mila barili di petrolio.