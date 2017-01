All'Italia piace riciclare il vetro: con il 76% è terza nella Ue per raccolta

18:59 - Il riciclo del vetro in Europa è in costante aumento, visto che dagli anni '90 a oggi il tasso è aumentato del 131%. E tra i paesi più virtuosi c'è, a sorpresa, l'Italia che, con un tasso di riciclo del 70,9%, si piazza al terzo posto per raccolta vetro con 1.673.000 tonnellate, dietro solo a Germania e Francia. E' quanto emerge dai dati pubblicati dalla Federazione europea dei produttori di contenitori di vetro.

Un dato che fa piacere, ma che suscita anche una certa sorpresa, visto che l'Italia non risulta ai primi posti tra le nazioni più virtuose nel riciclo. Secondo uno studio del 2013 dell'Eurostat, l'ufficio di statistica dell'Unione europea, nel nostro paese solo il 34% di immondizia è stata riciclata o trasformata in compost, contro la media europea del 40%.



Italia modello da seguire - Invece questa volta l'Italia è un modello da seguire, con il 70,9% di tasso di riciclaggio del vetro (70% la media europea) e un tasso di raccolta, per il riciclo, del 76%. L'utilizzo di vetro riciclato nella produzione di nuovo vetro sostituisce l'uso delle materie prime vergini contribuendo da un lato a ridurre il consumo delle risorse e dall'altro ad aumentare la crescita economica. Grazie al riciclo sono stati infatti risparmiati 189 milioni di tonnellate di materia prima e 138 milioni di tonnellate di rifiuti che non sono finiti nelle discariche.