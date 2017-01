Addio ai cigni di New YorkSterminati per difendere l'habitat

16:01 - Addio ai cigni di New York che saranno sterminati entro il 2025 per salvaguardare l'ecosistema. Perché gli animali, introdotti dall'Europa alla fine dell'Ottocento per la loro bellezza, distruggono l'habitat naturale per anatre e oche indigene, attaccano la gente e mettono a rischio i voli di linea. Dunque, il New York State Department of Environmental Conservation ha dichiarato i cigni "specie invasiva proibita" e li ha condannati a morte.

Sterminio legale - Gli uccelli saranno gassati e presi di mira da tiratori scelti, le loro uova saranno coperte di grasso per impedire che si dischiudano. Ci sono circa 2.200 cigni, soprattutto a Long Island, ma anche nei laghetti dei parchi di Manhattan. L'obiettivo è eliminarli tutti entro il 2025, con buona pace degli amici degli animali di Brooklyn che hanno dato a ciascun cigno di Prospect Park un nome e sono in grado di distinguerli uno dall'altro.



L'ok delle associazioni ornitologiche - Lo stato non comincerà solo a sparare gli uccelli in acque demaniali: chiederà anche il permesso a privati e governi locali di fare altrettanto sui loro terreni. Anche se ha incontrato proteste, il piano, pur incontrando proteste, ha ricevuto l'imprimatur di una ventina di associazioni ornitologiche che fanno capo alla Audubon Society.



Mike Burger, direttore di Audubon New York, ha detto: "Siamo sempre per i mezzi non letali, ma in questo caso è necessario usare le maniere forti".



Popolazione eccessiva - Per i biologi non c'è scelta, il fatto che alla gente piace dar da mangiare ai cigni ha provocato un aumento incontrollato della popolazione che negli ultimi anni è triplicata. Un piano del 1993 di ridurne il numero non aveva avuto successo, si basava soltanto sul coprire di grasso le uova e rimuovere gli uccelli dai parchi naturali.