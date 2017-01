Acquedotti italiani colabrodo Perdono 100mila litri al secondo

17:29 - Gli acquedotti in Italia sono come dei colabrodo: ogni 100 litri d'acqua, 40 non arrivano a destinazione. Uno spreco di oro blu pari a 100 mila litri al secondo. La situazione riguarda tutto il Paese, con punte di criticità nelle isole e al Sud. L'Istat, parlando di "dispersioni che continuano a essere persistenti e gravose", certifica l'allarme nel suo nuovo rapporto, "Censimento delle acque per uso civile".

Bene sprecato - In particolare, nel 2012 il 37,4% dell'acqua immessa nella rete non è arrivata a destinazione, cioè non è uscita dai rubinetti, perdendosi nei tubi con un peggioramento del 5,3% rispetto al 2008. Nel complesso, le dispersioni di rete ammontano a 3,1 miliardi di metri cubi: 8,6 milioni di metri cubi persi al giorno. La maglia nera per le perdite di rete va alle isole (48,3% di dispersione) e al centro-Sud. Abruzzo e Puglia hanno sanato situazioni critiche. Ma anche al Nord c'è un peggioramento.

Il neo della depurazione - Il capitolo depurazione parla di 18.876 impianti per le acque reflue urbane, di cui 18.162 in esercizio, 545 non in esercizio e 79 in corso di realizzazione o ristrutturazione. Al Nord si concentra il maggior numero di impianti in esercizio. In Sicilia e Friuli-Venezia Giulia la peggiore).