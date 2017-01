09:23 - Per la prima volta al mondo è stato creato un combustibile a partire da acqua, anidride carbonica e una fonte luminosa che imita il sole. Il test di laboratorio che ha prodotto il cherosene "solare" mira, in futuro, a sostituire la lampada con il sole e a creare, quindi, un carboturbo a partire da elementi rinnovabili. La ricerca fa parte del progetto Solar-Jet finanziato dall'Unione europea.

Ancora piccole quantità - Il progetto è ancora in fase sperimentale, finora si è prodotto un bicchiere di cherosene rinnovabile in condizioni di laboratorio avvalendosi di luce solare simulata. Per gli esperti, i risultati fanno sperare che in futuro sia possibile produrre idrocarburi liquidi a partire da luce solare, acqua e CO2.



Un'arma contro l'effetto serra - Máire Geoghegan-Quinn, commissaria europea per Ricerca innovazione e scienza, ha affermato: "Questa tecnologia significa che un giorno potremmo produrre carburante pulito e in abbondanza per aerei, automobili e altri mezzi di trasporto, contribuendo anche a trasformare il CO2, uno dei principali gas responsabili del riscaldamento globale, in una risorsa utile".



Sinergia tra università e industrie - Il progetto quadriennale è stato avviato nel giugno 2011 con un finanziamento europeo di 2,2 milioni. Solar jet vede la collaborazione fra gli organismi di ricerca del mondo universitario e del settore industriale (Eth Zurigo, Bauhaus Luftfahrt, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Shell Global Solutions e il partner responsabile della gestione Arttic).