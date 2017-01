19 settembre 2014 A Bologna i primi Ecosistemi mobili,

oasi di verde che si muovono su ruote Hanno panchine, wi fi gratuito e lo spostamento si fa in bici

12:50 - Bidoni che contenevano petrolio, ripuliti e riciclati, diventano la casa di piantine che, assemblate e intervallate da panchine, vengono spostate in bici in diversi angoli della città. Sono gli Ecosistemi mobili, oasi di verde ambulanti. Dettaglio fondamentale, sono munite di wi fi gratuito. L'esperimento di verde "sociale" continuerà fino a metà novembre a Bologna. Il progetto è ideato e coordinato dal Centro Antartide e dall’Associazione Dualica e gli Ecosistemi mobili sono stati disegnati e realizzati da Danilo Traverso con la collaborazione di Nicola Mancon.

Diversi obiettivi - L'iniziativa è stata possibile grazie al contributo del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna con il supporto di Coop Avola e Wiman.



Per gli organizzatori, gli Ecosistemi mobili hanno, innanzitutto, la funzione di attivatori sociali perché creano uno spazio pubblico in cui facilitare la comunicazione, la socializzazione e la partecipazione attiva dei cittadini.



Inoltre, sono amici dell'ambiente perché ospitano un piccolo ecosistema naturale che contribuisce alla riduzione della CO2 e di altri agenti inquinanti nell’aria. E portano il verde dove al momento non c’è.