"Viva", dal ministero dell'Ambiente un'etichetta per il vino sostenibile

15:28 - Conoscere sprechi, gas emessi e consumo di acqua che hanno portato alla produzione di una bottiglia di vino. Questa operazione trasparenza voluta dal ministero dell'Ambiente si chiama "Viva" ed è arrivata a Vinitaly. Al Salone Internazionale di Verona debutta così sul mercato l'etichetta per rafforzare e tutelare la produzione vinicola made in Italy, all'insegna del "green".

Si saprà ogni cosa - L'etichetta di "Viva" traccia l'intera performance ambientale della filiera che ha portato al confezionamento della bottiglia di vino. In questo modo sarà possibile conoscere ogni suo passaggio, dal momento della vendemmia all'imbottigliamento, con evidenziate le caratteristiche dell'uva e del vigneto in cui il vino è stato prodotto.



Sustainable wine - Alla fase di sperimentazione hanno preso parte nove aziende, che possono marchiare i propri prodotti con il simbolo di "Viva": Castello Monte Vibiano Vecchio, F.lli Gancia & C, Marchesi Antinori, Masi Agricola, Mastroberardino, Michele Chiarlo, Planeta, Tasca d'Almerita e Venica&Venica. "Questo progetto che giunge ad un primo qualificante risultato è finalizzato a creare un modello produttivo che rispetti l'ambiente attraverso uno dei primi programmi concreti di sviluppo sostenibile, con l'obiettivo di conservare e tutelare la qualità e la produzione di vini italiani, e insieme preservare il territorio ed offrire opportunità di valorizzazione e di competitività dei prodotti italiani d'eccellenza sul mercato internazionale", ha detto il direttore generale del ministero dell'Ambiente Corrado Clini riguardo al progetto di sustainable wine.