"Reattori vecchi e pericolosi", Blitz di Greenpeace nelle centrali nucleari europee

17:25 - Denunciare i rischi dell'invecchiamento degli impianti nucleari in Europa. Questo l'obiettivo delle proteste degli attivisti di Greenpeace in sei Paesi. Le centrali di Francia, Svezia, Belgio, Spagna e Paesi Bassi sono entrate nel mirino dell'associazione ambientalista. Con queste proteste i volontari chiedono ai propri governi di fermare gli investimenti su questi reattori ormai in decadenza e impegnarsi a investire su energie più pulite e sicure, per sostenere l’obiettivo del 45 per cento di fonti di energie rinnovabili entro il 2030 in Europa.

"Possibili rischi di incidenti" - Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia, dichiara: "Chiedendo di estendere le vite di queste vecchie centrali nucleari, le grandi compagnie elettriche europee stanno cercando di avere maggior profitti spremendo "mucche ormai troppo vecchie", mettendo così i cittadini europei di fronte a rischi enormi dovuti a possibili incidenti nucleari".



Età media di 29 anni - Le azioni coincidono con il lancio di un nuovo importante rapporto "Lifetime extension of ageing nuclear power plants: Entering a new era of risk" (La durata di vita delle vecchie centrali nucleari: inizio di una nuova era di rischio) di Greenpeace che mette in rilievo la scala di invecchiamento dello stock nucleare europeo. Dalla relazione emerge che su 151 reattori nucleari operativi in Europa (esclusa la Russia), 67 hanno più di trent’anni, 25 più di trentacinque e 7 di loro oltre quarant’anni.



L’analisi mostra che il 44 per cento dei reattori nucleari europei ha oltre trent’anni, con un'età media di ventinove, e di norma il ciclo di vita di un reattore è di trenta - quarant’anni. Questi risultati sollevano la prospettiva di una nuova e pericolosa era a rischio di incidenti nucleari in tutta l’Europa se i governi continueranno a far funzionare questi reattori oltre il limite di vita consentito.



Onufrio conclude: "Tutti i leader europei, che a fine marzo si riuniranno durante il vertice di Bruxelles sulla politica energetica in Europa, dovranno assolutamente cogliere l'opportunità di mettere fine alla vita di questi pericolosi reattori e sostenere con forza e decisione l’obiettivo vincolante per accelerare l’uso delle energie rinnovabili".