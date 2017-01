"M'illumino di meno", concerti al buio a Torino e Catania

16:51 - Solo note, senza luci distraenti, per due concerti che si terranno venerdì a Torino e Catania. In occasione dell'iniziativa "M'illumino di meno" che, per un'ora, farà spegnere le luci dei monumenti simbolo di molte città italiane, il Piemonte e la Sicilia offriranno una particolare esperienza sensoriale con lo scopo di attirare l'attenzione sullo spreco energetico.

Decima edizione anti-spreco - A Torino si esibiranno l'Orchestra e il Coro Internazionali per la pace, Pequenas Huellas in condizioni di minima illuminazione alla Casa Teatro Ragazzi di Torino. Al contempo, a Catania le Officine culturali, spegneranno il monastero dei Benedettini e accenderanno la musica. I due concerti contemporanei fanno parte della decima edizione di "M'illumino di meno" lanciata dalla trasmissione radiofonica della Rai Caterpillar, che invita i propri ascoltatori a spegnere le luci per un'ora.



Margherita Pupulin, direttrice dell'Orchestra per la pace, spiega: "Gli esecutori suonano in condizioni di ipoilluminazione, ma con un sistema di luci a led e vernici fosforescenti che rischiara solo i profili degli strumenti e dei loro esecutori. Il risultato atteso è la visualizzazione del “movimento della musica” che amplificherà l'ascolto completandolo".