italiasicura, il selfie degli operai a lavoro contro il dissesto

17:04 - All'indomani di una catastrofe naturale nel nostro Paese, che si tratti di frana, esondazione o smottamento, il ritornello è "In Italia non si fa prevenzione perché non garantisce un ritorno elettorale". Il governo, invece, ha deciso di agire prima e pubblicizzare l'intervento. Lo strumento è il selfie. Così, col braccio avanti e l'obiettivo puntato sul volto, i protagonisti delle operazioni di messa in sicurezza del territorio, ossia gli operai e i responsabili, mostrano il loro operato. Le immagini sono contrassegnate dall'hashtag #italiasicura, il nome dell'operazione contro il dissesto.

Cantieri anti-alluvioni e anti-frane - La missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche ha in vista 3.395 cantieri anti-alluvioni e per la messa in sicurezza dalle frane e 183 opere per depurazione scarichi urbani e disinquinamento di fiumi e laghi.



Previsti interventi per circa 4 miliardi di euro in tutte le Regioni. La struttura di missione, entrata in fase operativa a luglio, è coordinata da Erasmo D'Angelis e diretta da Mauro Grassi.