"Fotografare il parco", ecco le immagini vincitrici del concorso

14:22 - Sono stati proclamati i vincitori della nona edizione del concorso "Fotografare il Parco" organizzato dai parchi nazionali dello Stelvio, Gran Paradiso, Abruzzo, Lazio e Molise e Vanoise in collaborazione con Swarovski Optik Italia e con il patrocinio di Alparc (Rete delle aree protette alpine) e Federparchi.

Duecento partecipanti - Hanno partecipato duecento fotografi e sono state presentate 1.800 immagini provenienti da Italia, Francia e Germania. Il primo premio assoluto è stato assegnato a Guido Muratore per la fotografia "Il gipeto e il camoscio", per l’interpretazione del gipeto nel suo ambiente e l'esaltazione della sua maestosa bellezza. Seconda classificata, l’immagine "Eriofori nella neve" di Luca Fassio. Sullo sfondo dai monti dell’Alta Valle Orco, che rende la sensazione delle difficoltà cui è soggetta la vita in alta quota. Giuseppe Bonali si è aggiudicato il terzo premio con "Prime luci", composizione di una coccinella posata su un fiore imperlato di rugiada.