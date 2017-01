"Andate e non lavate i vostri jeans" i precetti ambientali secondo Levi's

09:59 - "Non lavate i vostri jeans", sembra questo uno dei dettami eco friendly del marchio Levi's. A dichiararlo è stato proprio l'amministratore delegato dell'azienda, Chip Bergh, in una conferenza su temi ambientali organizzata dalla rivista "Fortune". Oltre a vantare le proprietà di durata del proprio prodotto, da bravo autopromotore, non ha avuto vergogna di dire che non lava i suoi jeans da un anno.

Facile dire di non lavare coi jeans degli altri - Il serissimo convegno ha sfidato le aziende a portare la sostenibilità al livello successivo. Ma le abitudini igieniche dipendono dal consumatore e non costituiscono alcun sacrificio per l'azienda. Ma, per incoraggiare il risparmio idrico, l'azienda stessa sarebbe stata la prima a dare il buon esempio riducendo l'impiego di acqua nel 2011, ameno stando a quanto riporta il New York Times.

In un appello ancora più radicale gli ambientalisti del denim hanno suggerito di mettere i jeans in freezer se cominciano a puzzare. Pure Tommy Hilfiger fa parte del movimento "No al lavaggio" dei jeans.