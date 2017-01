Uno strumento protegge l'arte dall'inquinamento

18:47 - E' in arrivo un marchingegno low cost in grado salvare le opere d'arte dai danni dell'inquinamento. Si chiama "Memori" ed è frutto di un lavoro coordinato dall'istituto norvegese per la ricerca sull'aria che ha coinvolto anche un gruppo di ricerca dell'Università di Pisa.

Di cosa si tratta - "Memori" è un dosimetro sensibile al clima, alla luce e ai gas inquinanti foto-ossidanti e acidi. Questo strumento trasmette i dati rilevati a una piattaforma web per intervenire tempestivamente. Il prototipo è già stato testato in più di 16 musei europei, fra cui il Tate di Londra, lo Stibbert di Firenze, il Museum of cultural history di Oslo e il Musée national Picasso a Parigi ed è già pronto per la commercializzazione.



Maria Perla Colombini, docente presso l'ateneo pisano che ha partecipato alla ricerca, spiega: ''Il mio gruppo di ricerca si è occupato in particolare della valutazione degli effetti degli acidi organici volatili su materiali organici presenti nei manufatti conservati in musei, biblioteche e archivi. E' stata dimostrata l'estrema pericolosità degli acidi organici per i manufatti pittorici, perché catalizzano l'ossidazione di vernici”.



Questa scoperta dà indicazioni utili sulle modalità di conservazione: "Per proteggere un dipinto prezioso, non basta sigillarlo in una cornice o teca microclimatica, ma bisogna controllarne attentamente i materiali e monitorare la qualità dell'aria al loro interno per assicurare le migliori condizioni di conservazione possibile".