Una "banca dello sperma" per salvare i coralli dall'estinzione

17:09 - Gli scienziati australiani stanno mettendo a punto una "banca dello sperma" dei coralli per salvaguardare la specie. Nelle ultime due settimane, nella Grande barriera corallina, gli studiosi hanno raccolto miliardi di spermatozoi di coralli, durante la stagione annuale di fecondazione.

Contro l'estinzione - I ricercatori dell'Australian Institute of Marine Science e dello statunitense Smithsonian Institute hanno unito le forze per cominciare il processo di conservazione, che usa tecniche di fecondità umana congelando lo sperma per il futuro. Con l'obiettivo di impedire l'estinzione di alcune di quelle specie animali, minacciate dall'inquinamento e dal cambiamento climatico, che negli ultimi 30 anni hanno ucciso quasi metà della copertura corallina nella Grande barriera.



Potrà essere "ibernato" per secoli - Parte dello sperma potrà restare congelato per secoli, mentre altro sarà usato per coltivare nuovi coralli e i banchi nella Grande barriera. La tecnica è stata già usata nelle Hawaii, come ha spiegato Mary Hagedorn dello Smithsonian Institute alla radio australiana Abc. Lo sperma viene congelato con una tecnica criogenica usando azoto liquido. Viene richiuso in criocapsule, lasciate galleggiare in una vasca di azoto liquido che ne riduce la temperatura di circa 20 gradi il minuto, fino a meno 196. L'esperta ha aggiunto: "Potenzialmente, potremmo inseminare di nuovo la barriera e rendere l'intero sistema più resiliente ai sempre più grandi cambiamenti climatici e fisici in arrivo".