Un palazzo per la natura in Qatar

17:22 - "Un palazzo per la natura" è la proposta green dello studio Sanzpont Arquitectura, per partecipare a una competizione per realizzare un'architettura innovativa ed ecologica in Qatar. I rendering mostrano uno spazio lussuoso con pareti perforate che imitano i rami pieni di foglie dell'albero di Sidra, tipico dello Stato della penisola arabica.

Idee green in armonia - Un'architettura integrata con l'ambiente circostante che fa sì che la ventilazione e l'illuminazione durante il giorno siano naturali. L'acqua viene presa dalla falda acquifera e dissalata sul posto. L'energia elettrica deriva dall'impianto fotovoltaico e la notte l'illuminazione è fornita dai Led.