Un italiano su tre non sa come inquinare meno in casa

18:32 - Italiani "confusi" in materia di ecologia perché, mentre si professano esperti di ambiente (39%) in realtà sono bocciati in ecorisparmio domestico e "abboccano" ai falsi miti in materia. Per esempio, il 51% degli italiani lava i piatti a mano piuttosto che in lavastoviglie, il 34% sceglie prodotti low cost ma energivori e il 39% non legge le etichette. E’ quanto emerge da uno studio di Found! in occasione dell’uscita del libro "Ecocentrica" di Tessa Gelisio.

Ricerca online - Lo studio è stato condotto con metodologia Woa (Web opinion analysis) su circa mille italiani di età compresa tra i 20 e i 55 anni, attraverso un monitoraggio sui principali social network, per capire quali gli errori più diffusi.



I falsi miti sull'ecorisparmio – Ci sono credenze totalmente errate che si seguono pensando di far bene all'ambiente.



Lavare i piatti a mano comporta meno spreco di acqua rispetto a una lavastoviglie. FALSO. E' garanzia di spreco idrico visto che lavare una ventina di piatti e qualche pentola può far sprecare fino a cento litri di acqua contro i 10-15 di una lavastoviglie.



Lasciare gli elettrodomestici in stand by non incide più di tanto sulla bolletta. FALSO. Ogni famiglia italiana butta in media 100 euro all’anno di energia elettrica per la funzione standby.



Le lampadine a bulbo fluorescente sono 100% ecofriendly. FALSO. Contengono mercurio e vanno smaltite come gli elettrodomestici.



Un elettrodomestico piccolo consuma meno di uno grande. FALSO. A fare la differenza è la classe climatica.Un frigorifero di classe A++ consuma poco più di un quarto dell’energia consumata da un vecchio frigorifero in classe G (circa 180- 190 kWh/anno contro circa 450, con un risparmio di circa 80 euro all’anno)



L’inquinamento prodotto in casa è inferiore a quello esterno che deriva da polveri sottili. FALSO. L'inquinamento domestico è spesso superiore.