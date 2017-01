Un aliante nel buco dell'ozono

17:16 - Presto sarà possibile viaggiare all'interno del buco dell'ozono: nel 2015 l'aliante Perlan II cercherà di stabilire un nuovo record di altitudine volando a circa 27 chilometri sopra le regioni polari e raccoglierà dati preziosi sull'atmosfera terrestre e il suo strato di ozono.

L'omonima società di ricerca non profit promotrice del progetto spiega che il Perlan II (foto dal sito http://www.perlanproject.org/) avrà un design aerodinamico altamente efficiente: "Dovrà essere estremamente forte e leggero come una navicella spaziale, ma estremamente rigido per evitare di perdere il controllo in volo". L'aliante costerà una cifra stimata di 7,5 milioni, avrà un'apertura alare di 84 metri e un peso di soli 770 chilogrammi.



Secondo i ricercatori il Perlan II potrebbe prelevare campioni dagli alti strati dell'atmosfera per poi osservare e misurare le concentrazioni delle differenti sostanze chimiche. Si prevede inoltre che l'aliante riuscirà a fornire dati sul modo in cui l'aria si mescola a tali altitudini elevate; fenomeno ritenuto fondamentale per l'equilibrio termico del pianeta.