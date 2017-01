Troppa CO2 negli oceani e il pesce piccolo mangia il grande

18:40 - Catena alimentare "rovesciata" a causa dell'eccessiva quantità di CO2 in atmosfera e del suo conseguente discioglimento negli oceani. Il capovolgimento delle gerarchie tra specie dominanti e subordinate è un effetto inedito dell'inquinamento. Lo ha dimostrato un nuovo studio condotto dalla James Cook University, in Australia.

Leggi di natura ribaltate - La ricerca è stata svolta su due specie di pesci in competizione per lo stesso spazio, la "donzella gialla" (Pomacentrus moluccensis), generalmente dominante, e la "damigella due occhi" (Pomacentrus amboinensis), subordinata in condizioni normali.



Quando i tassi di CO2 nell'acqua salgono, i ruoli tra le due specie si invertono. Inoltre, la "donzella gialla" ha maggiori difficoltà a fronteggiare i cambiamenti dell'ambiente oceanico mentre la “damigella due occhi” reagisce in modo più efficiente.